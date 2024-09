Una scoperta drammatica ha scosso questa mattina la tranquilla comunità di Caselle in Pittari, piccolo comune nel Cilento. Una coppia di anziani è stata trovata morta nella loro abitazione rurale dal figlio, residente nel Nord Italia.

La Scoperta dei Corpi

Il figlio, preoccupato per la mancanza di risposte alle sue ripetute telefonate, ha deciso di recarsi personalmente alla casa di famiglia. Al suo arrivo, ha trovato il corpo del padre, 85 anni, in un locale esterno all’abitazione, mentre quello della madre, 79 anni, affetta da demenza senile, è stato rinvenuto nel pollaio. Entrambi i corpi erano in uno stato avanzato di decomposizione, il che rende difficile stabilire con precisione il momento del decesso.

Le Indagini in Corso

Secondo le prime indagini degli inquirenti, le morti sembrano essere dovute a cause naturali. Tuttavia, date le condizioni dei corpi, saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze esatte e confermare le ipotesi iniziali.

La Comunità Sconvolta

La tragedia ha lasciato la comunità di Caselle in Pittari profondamente scossa. Il drammatico ritrovamento ha colpito il piccolo paese, dove la coppia era conosciuta e rispettata.

Le autorità locali stanno proseguendo le indagini, ma al momento tutto fa pensare che si tratti di un tragico epilogo naturale per la coppia di anziani, che viveva isolata nella campagna cilentana.