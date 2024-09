I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato un 40enne di Marianella, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto nei pressi della stazione metropolitana Frullone, dove l’uomo è fermato mentre si trovava a bordo di un’auto guidata da un altro individuo.

Sequestro e Perquisizione Domiciliare

Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato quattro panetti di hashish per un totale di 400 grammi. Successivamente, le forze dell’ordine hanno perquisito l’abitazione del 40enne, dove sono rinvenuti altri quattro panetti di hashish dal peso di 375 grammi, insieme a 235 grammi di marijuana. Inoltre, sono sequestrati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, chiaro segnale di un’attività di spaccio ben organizzata.

Segnalazione dell’Autista

L’autista dell’auto, invece, è trovato in possesso di due dosi di hashish e per questo motivo è stato segnalato alla prefettura per detenzione di droga per uso personale.

Arresto e Procedimenti Legali

Il 40enne arrestato è trasferito in carcere, dove attenderà il processo. Il suo arresto e il sequestro della droga rappresentano un ulteriore successo nella lotta contro lo spaccio di stupefacenti sul territorio napoletano.