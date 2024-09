Un tragico incidente ha scosso la comunità di Formia ieri mattina, quando un’auto, una Citroen C1 grigia, è precipitata in mare dalla banchina del molo Azzurra. A bordo del veicolo si trovava Alberto Morrone, farmacista di 85 anni, originario di Mondragone. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, della guardia costiera e dei vigili del fuoco, per l’anziano professionista non c’è stato nulla da fare.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:45, in una zona frequentata del porto, nei pressi della biglietteria per i traghetti diretti alle isole di Ponza e Ventotene. Alcuni testimoni, tra cui parcheggiatori e personale portuale, hanno notato l’auto procedere in maniera irregolare sulla banchina. Morrone avrebbe urtato prima un marciapiede e successivamente una vettura parcheggiata nelle vicinanze, prima di sbandare verso il bordo del molo e precipitare in acqua. La scena è stata osservata da numerose persone presenti sul posto, ma nonostante i rapidi soccorsi, il farmacista è deceduto.

L’intervento dei Soccorsi

Dopo la caduta in acqua, l’auto è affondata rapidamente, rendendo difficile l’estrazione del corpo. Con l’aiuto dei vigili del fuoco e del sub professionista locale Salvatore Gonzalez, Morrone è estratto dall’abitacolo ormai semisommerso e portato sulla banchina, dove i sanitari hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo. La Procura ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino per un esame autoptico, al fine di chiarire le cause della tragedia.

Le Indagini in Corso

Le indagini, affidate alla Capitaneria di porto di Gaeta, sono ancora in corso per accertare con precisione la dinamica dell’incidente e comprendere le ragioni che hanno portato l’anziano farmacista al porto di Formia. Morrone era scomparso dalla sua abitazione la sera precedente e i familiari, preoccupati, lo avevano cercato per tutta la notte. All’interno della sua auto sono trovati un sacchetto con le medicine che assumeva regolarmente, elemento che potrebbe suggerire che l’anziano abbia avuto un malore alla guida.