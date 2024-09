I carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone hanno arrestato un cittadino dello Sri Lanka di 43 anni, accusato di tentato omicidio. L’uomo avrebbe aggredito violentemente una coppia di fidanzati che stava passeggiando lungo la via Cassia, nei pressi di Roma.

L’Agghiacciante Aggressione

Secondo la denuncia presentata dalla coppia, l’aggressore li avrebbe inizialmente insultati senza un apparente motivo, per poi passare all’azione con estrema violenza. L’uomo avrebbe prima utilizzato una bottiglia di vetro rotta per attaccarli, per poi rincorrerli brandendo un’ascia, urlando minacce di morte: «Vi ammazzo!».

L’Intervento dei Carabinieri

Fortunatamente, l’allarme è stato lanciato rapidamente, permettendo ai carabinieri di intervenire tempestivamente. Le forze dell’ordine sono riuscite a raggiungere l’uomo, a disarmarlo e ad arrestarlo, evitando conseguenze ancora più gravi per la coppia.

L’accusato è ora trattenuto con l’accusa di tentato omicidio e attualmente sono in corso le indagini per stabilire le motivazioni dell’aggressione.

Sicurezza nella Capitale

Questo episodio sottolinea l’importanza di un controllo costante sulla sicurezza nelle strade della capitale, in particolare in aree come la via Cassia, che è frequentata da numerosi cittadini. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, confermando l’importanza delle segnalazioni rapide in situazioni di pericolo.