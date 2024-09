I carabinieri della stazione di Quindici hanno fermato un uomo di 45 anni, residente a Lauro, mentre guidava un furgone in evidente stato di ebbrezza. L’uomo, che mostrava segni di alterazione psicofisica, è stato intercettato dai militari durante un normale servizio di controllo pomeridiano.

Dopo aver notato che il veicolo zigzagava pericolosamente sulla strada, i carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno rivelato che il 45enne aveva un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge.

Per l’uomo è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente di guida. Il caso è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino, che seguirà l’iter giudiziario per valutare ulteriori provvedimenti.

Questo episodio sottolinea l’importanza dei controlli stradali nel prevenire situazioni di pericolo sulle strade, proteggendo così la sicurezza di tutti gli utenti della strada.