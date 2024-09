Una tragedia ha scosso le comunità di Ascoli Satriano e San Ferdinando di Puglia. Il comandante della polizia locale di Ascoli Satriano, Cosimo Napolitano, di 42 anni, è trovato senza vita. L’uomo si è tolto la vita utilizzando la sua pistola di ordinanza in un’abitazione privata situata a San Ferdinando di Puglia, nel nord della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Napolitano avrebbe compiuto il gesto estremo poco dopo aver accompagnato la moglie alla stazione ferroviaria, nella mattinata di oggi. Le circostanze del suicidio restano al vaglio degli investigatori, con le indagini attualmente coordinate dalla Procura di Foggia e portate avanti dai carabinieri del comando locale. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo a eventuali motivi o problematiche personali che potrebbero aver spinto l’uomo a questo tragico epilogo.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli della vicenda. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena del crimine per comprendere se ci siano stati segnali premonitori o eventi che possano aver contribuito alla decisione di Napolitano. Per il momento, rimangono molti interrogativi sui motivi che lo hanno portato a compiere questo gesto estremo, lasciando amici, familiari e colleghi attoniti.