Acerra scossa da un grave episodio di violenza. In via San Cuono, i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Protagonisti dell’evento sono un uomo di origine tunisina di 32 anni e il suo cugino 23enne, entrambi coinvolti in un’aggressione dai contorni ancora poco chiari.

La dinamica dell’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i due sarebbero stati avvicinati da due persone a bordo di uno scooter, i cui volti sono rimasti sconosciuti. Uno degli aggressori, sceso dal mezzo, avrebbe colpito violentemente il 32enne al volto con il calcio di una pistola. L’aggressione è stata brutale, con diversi colpi inferti alla vittima, che è caduta a terra ferita. Subito dopo, gli assalitori si sono dati alla fuga, esplodendo alcuni colpi d’arma in aria, che in seguito si sono rivelati colpi a salve.

Il ferito trasportato al pronto soccorso

La vittima dell’aggressione è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso della Clinica Villa dei Fiori, dove è stata curata per le ferite riportate. Nonostante la violenza dell’attacco, l’uomo non è in pericolo di vita. Tuttavia, la vicenda ha lasciato la comunità di Acerra sotto shock.

Indagini in corso: aggressori ancora sconosciuti

Le motivazioni dietro questo attacco rimangono ancora un mistero. Al momento, i Carabinieri stanno conducendo approfondite indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità degli aggressori. Non si esclude che l’episodio possa essere legato a tensioni personali o a dinamiche criminali locali, ma al momento tutte le ipotesi sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Acerra sotto i riflettori: un appello per la sicurezza

L’episodio di via San Cuono ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel comune di Acerra e nelle zone limitrofe. I residenti chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine e un controllo più serrato del territorio, in particolare durante le ore notturne. La comunità spera che le indagini portino rapidamente alla cattura degli aggressori e che eventi simili non si ripetano più.