A partire da domani, giovedì 12 settembre, riprenderà il servizio ferroviario sulla linea Napoli-Baiano. L’annuncio arriva dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), che spiega come, nonostante l’interruzione sulla tratta Napoli-Volla causata dai lavori triennali presso il Centro Direzionale di Napoli, il servizio verrà ripristinato con un nuovo itinerario. I treni della linea Baiano effettueranno il percorso Baiano-Volla-San Giorgio a Cremano-Napoli, con possibilità di cambio a San Giorgio a Cremano per i passeggeri diretti a Napoli o provenienti da Poggiomarino e Torre Annunziata.

In alcune corse, programmate all’inizio e alla fine della giornata, sarà possibile percorrere l’intera linea senza la necessità di effettuare cambi a San Giorgio. I dettagli degli orari e delle corse sono disponibili sul sito ufficiale dell’EAV (eavsrl.it).

Rimarranno attivi i servizi di autobus sostitutivi per le stazioni della tratta ancora chiusa, come Poggioreale e Centro Direzionale. Questi bus collegheranno Nola-Napoli, Pomigliano d’Arco-Napoli, Volla-Napoli (e viceversa), e seguiranno percorsi circolari per collegare Volla a Casoria e Saviano a Napoli tramite Scisciano.