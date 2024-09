Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, insieme al presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, e al consigliere regionale delegato ai trasporti, Luca Cascone, ha recentemente incontrato il direttore di Ansfisa, Domenico Capomolla, e i direttori Navone e Marturano. L’incontro ha avuto l’obiettivo di discutere le principali attività e sviluppi riguardanti l’azienda ferroviaria regionale e le future implementazioni nel servizio ferroviario.

Focus sull’Ottimizzazione delle Linee Vesuviane

Durante la riunione, è stato sottolineato l’impegno della Regione e dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa) nel lavorare a stretto contatto per ottimizzare il percorso amministrativo necessario per l’autorizzazione alla messa in servizio dei nuovi treni dedicati alle linee vesuviane. La Regione Campania ha espresso apprezzamento per la disponibilità dell’agenzia nel sostenere l’introduzione di questi treni innovativi.

A pochi giorni dall’arrivo del primo treno Stadler nel deposito Eav a San Giovanni a Teduccio, si è tenuta una riunione operativa mirata a dare massimo impulso e sostenere il percorso amministrativo necessario per l’avvio del servizio. Questo treno, progettato su misura e unico in Europa, è un prototipo per le linee a scartamento ridotto e incorpora tecnologie all’avanguardia. È stata anche realizzata una diramazione ferroviaria ad hoc per i test di questo treno innovativo.

Obiettivo: Migliorare i Servizi per i Cittadini

La Regione Campania ha sottolineato che l’obiettivo primario di queste iniziative è il miglioramento progressivo dei servizi ferroviari per i cittadini, che attualmente affrontano numerosi disagi a causa dell’obsolescenza dei treni e delle linee ferroviarie. L’introduzione dei nuovi treni rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e l’efficienza del servizio.

Ripresa del Servizio Ferroviario Napoli – Baiano e Modifiche al Percorso

A partire da oggi, riprende il servizio ferroviario sulla linea Napoli – Baiano. Tuttavia, a causa dei lavori triennali in corso sulla tratta Napoli – Volla, realizzati dal Comune di Napoli presso il Centro Direzionale, le corse della linea seguiranno il percorso alternativo Baiano – Volla – San Giorgio a Cremano – Napoli.

A San Giorgio a Cremano, i passeggeri potranno effettuare il cambio con i treni provenienti da Poggiomarino e Torre Annunziata diretti a Napoli, e viceversa. Alcune corse, programmate per l’inizio e la fine della giornata, circoleranno sull’intera linea senza necessità di cambio a San Giorgio.

I servizi di autobus sostitutivi e/o alternativi rimangono confermati e permetteranno ai passeggeri di raggiungere le stazioni di Poggioreale e Centro Direzionale. La Regione e l’Eav continueranno a monitorare la situazione e a garantire il miglior servizio possibile durante i lavori in corso.