La linea ferroviaria Circumvesuviana, lungo la tratta Napoli-Baiano, ha subito un’interruzione a causa di problemi tecnici legati alla linea aerea. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), azienda che gestisce diverse linee ferroviarie nella zona vesuviana.

Cosa è Successo?

La circolazione ferroviaria è stata bloccata nel tratto compreso tra le stazioni di Scisciano e Baiano. Il problema tecnico alla linea aerea ha reso impossibile il transito dei treni, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori che utilizzano quotidianamente questa tratta.

Servizio Bus Sostitutivo

Per fronteggiare l’interruzione della linea, l’EAV ha prontamente istituito un servizio bus sostitutivo sulla tratta interrotta. In questo modo, l’azienda cerca di minimizzare i disagi e garantire il trasporto per i passeggeri fino al ripristino completo della linea ferroviaria.

Quando Tornerà in Funzione?

Secondo le informazioni diffuse, la tratta Napoli-Baiano è tornata operativa solo di recente, dopo diversi giorni di lavori per la riparazione della linea aerea. Tuttavia, l’ente non ha fornito dettagli precisi sui tempi di risoluzione definitiva del problema.

Impatto sui Pendolari

L’interruzione della linea ha causato numerosi disagi ai pendolari, che ogni giorno utilizzano la Circumvesuviana per spostarsi tra Napoli e le aree circostanti. Sebbene il servizio bus sostitutivo abbia mitigato parzialmente i problemi, molti viaggiatori hanno riscontrato rallentamenti e ritardi nei loro spostamenti.