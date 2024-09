u proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Cosenza, la Giunta Comunale ha approvato una convenzione con l’Ente Autonomo Volturno (EAV) per la gestione del sottopasso di via Egidio Velotti, situato nel quartiere di Barra. Questa iniziativa mira a risolvere un problema molto sentito dalla cittadinanza locale, grazie alla collaborazione tra EAV, il Comune di Napoli e la VI Municipalità.

Dettagli della Convenzione

La convenzione prevede una suddivisione degli oneri tra EAV e il Comune:

Lavori di riqualificazione: Saranno interamente a carico dell’EAV, che provvederà a rendere il sottopasso più sicuro e funzionale per i cittadini.

Manutenzione ordinaria: Una volta completati i lavori, il Comune di Napoli sarà responsabile della gestione ordinaria del sottopasso, che includerà l’illuminazione, la pulizia e altri servizi di manutenzione quotidiana.

Tempistiche e Prossimi Passi

Nei prossimi giorni sarà firmata la convenzione, e subito dopo partiranno i lavori di riqualificazione, come assicurato da Palazzo San Giacomo. Si tratta di un intervento atteso da tempo che porterà significativi benefici alla viabilità e alla sicurezza della zona di Barra.

Un Passo Importante per la VI Municipalità

Questo progetto rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni a livello locale per migliorare infrastrutture essenziali, andando incontro alle richieste dei cittadini. Il sottopasso di via Egidio Velotti, che collega importanti aree del quartiere, è da tempo oggetto di lamentele per il degrado e la scarsa manutenzione.