L’altro giorno, i pendolari che utilizzano le linee vesuviane gestite da Eav hanno dovuto affrontare significativi disagi a causa di un treno fermo sui binari, che ha causato una parziale interruzione della linea. In particolare, il servizio è interrotto sulla tratta che collega Baiano a San Giorgio a Cremano. Per far fronte a questa situazione, è istituito un servizio automobilistico sostitutivo sulla tratta Napoli-Volla. I viaggiatori sono stati costretti a scendere a Volla e attendere la navetta, un bus capace di trasportare solo 20 persone, aggravando ulteriormente i disagi.

I rappresentanti delle associazioni dei pendolari, Enzo Ciniglio e Salvatore Ferraro, hanno espresso il loro malcontento: “Da oltre un anno abbiamo evidenziato e denunciato, senza essere ascoltati, l’insostenibilità della programmazione del servizio sulle linee vesuviane e la non equa distribuzione delle risorse. Ora gli accadimenti degli ultimi giorni ci danno ragione. Confidiamo che i vertici istituzionali e aziendali ne prendano atto e siano disponibili ad apportare delle migliorie”.

I pendolari, ormai stanchi delle promesse di un servizio migliore in futuro, hanno chiesto a gran voce la verità da Eav e dalla Regione Campania. “Vogliamo il rispetto del contratto di servizio e la garanzia dell’offerta”, hanno affermato.

Ieri, le associazioni dei pendolari hanno partecipato a un incontro con il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, a cui era presente anche l’azienda Ente autonomo Volturno (Eav). Tuttavia, le risposte fornite da Eav non hanno cambiato le attuali pessime condizioni di viaggio. Al termine dell’incontro, Eav ha comunicato che, in attesa dell’arrivo dei nuovi treni e degli investimenti infrastrutturali, sono adottate tutte le misure possibili per garantire la continuità del servizio nel rispetto degli standard di sicurezza.

“Il modello di esercizio attuale sulla linea Napoli-Torre Annunziata-Sorrento, condiviso con i sindaci e il Prefetto per motivi di ordine pubblico, ha migliorato il livello di puntualità nel secondo semestre del 2023 e nel primo trimestre del 2024”, ha dichiarato Eav. Per quanto riguarda la linea Napoli-Baiano, l’azienda ha riferito che sono superate le difficoltà iniziali verificatisi alla riapertura. Inoltre, Eav ha mantenuto attivi i servizi automobilistici aggiuntivi che collegano Baiano, Nola e Pomigliano con il capoluogo campano, nonostante le sfide economiche.

L’azienda ha anche avviato un’attività di monitoraggio del servizio e delle frequenze, utile per definire eventuali azioni correttive sostenibili. Eav ribadisce la sua disponibilità ad ascoltare le istanze dei viaggiatori attraverso un dialogo continuo con i sindaci dei comuni serviti e le associazioni di categoria più rappresentative.