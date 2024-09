Lunedì prossimo, 9 settembre, il servizio dei mezzi dell’Ente Autonomo Volturno (Eav) potrebbe subire significative interruzioni a causa di due scioperi proclamati dalle principali organizzazioni sindacali. La Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Fna e Faisa Cisal hanno infatti indetto un’astensione dal lavoro a livello nazionale e una a livello aziendale, con differenti orari di svolgimento.

Lo sciopero nazionale avrà una durata di otto ore, dalle 9:00 alle 17:00, mentre lo sciopero aziendale interesserà specificamente i lavoratori dell’Eav per quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00. Queste azioni sindacali, che rispondono a diverse motivazioni, potrebbero causare gravi disagi ai pendolari e agli utenti dei mezzi pubblici.

Per minimizzare l’impatto dello sciopero, l’Eav ha pubblicato sul proprio sito internet le informazioni dettagliate sulle ultime partenze prima dell’inizio delle proteste e sulle prime partenze dopo la loro conclusione. L’azienda assicura che saranno rispettate le fasce orarie di garanzia, durante le quali il servizio sarà comunque garantito su tutte le linee gestite. Gli utenti sono invitati a consultare il sito dell’Eav per ottenere informazioni aggiornate e pianificare i propri spostamenti in base alle disponibilità dei servizi.