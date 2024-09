Un’ondata di freddo polare sta per abbattersi sul Mediterraneo e su gran parte dell’Europa, portando con sé un netto calo delle temperature e condizioni di maltempo tardo-autunnale. La massa di aria fredda, proveniente dalle regioni polari, attraverserà rapidamente il Regno Unito, la Francia e, a partire da oggi, comincerà a influenzare anche le regioni settentrionali italiane. Nei prossimi giorni, l’Italia e altre nazioni europee sperimenteranno un crollo delle temperature, fino a 5-8°C sotto le medie stagionali.

Aria Polare Marittima: Calo Termico e Precipitazioni Intense

L’ondata di freddo, causata da una profonda depressione posizionata sulla Scandinavia, sta già facendo sentire i suoi effetti nel Nord Europa. Secondo 3B Meteo, l’aria polare marittima, che si sta riversando sul Mediterraneo, porterà un abbassamento delle temperature in molte nazioni europee. Le massime diurne non supereranno i 14-15°C in diverse aree, mentre le minime potrebbero scendere sotto i 5°C in pianura, soprattutto in Gran Bretagna, Francia e Germania. Questo marcato raffreddamento è insolito per il periodo e avrà conseguenze significative anche in Italia, dove il Nord del paese sarà il primo a sperimentare questa ondata di maltempo.

Nevicate Anticipate e Venti Ciclonici

Le Alpi saranno interessate da nevicate abbondanti a quote insolite per il mese di settembre, con accumuli fino a 150 cm di neve fresca previsti entro il weekend. Questo fenomeno, sebbene anomalo per la stagione, potrebbe contribuire a ridurre il rischio di inondazioni a quote più basse. Le piogge intense, che colpiranno Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Baviera, rischiano di provocare allagamenti, con accumuli fino a 200-400 mm in una settimana.

L’Italia, insieme a Croazia e Slovenia, subirà l’impatto di una ciclogenesi che si svilupperà nel Mediterraneo. Questa porterà forti piogge, venti intensi e burrasche su tutti i mari italiani, con particolare attenzione alle aree costiere e montane. La presenza di umidità nel Mediterraneo, che ha accumulato calore durante l’estate, aggraverà la situazione, creando forti contrasti con l’aria fredda in arrivo e intensificando le precipitazioni.

Effetti del Freddo su Europa e Italia

La massa d’aria fredda che interesserà l’Europa centrale e meridionale avrà conseguenze dirette su molte regioni. In particolare:

Italia settentrionale: le prime aree a essere colpite, con calo termico, temporali e nevicate sulle Alpi.

Francia e Pirenei: temperature vicine ai minimi storici per il periodo.

Scozia e Highlands: possibile neve a basse quote.

Germania, Austria e Polonia: rischio inondazioni per piogge intense e persistenti.

Durata dell’Ondata di Freddo

Secondo i meteorologi, questa fase di freddo e maltempo dovrebbe durare almeno fino al 20 settembre. Le temperature resteranno al di sotto della media stagionale su gran parte dell’Europa, segnando un drastico cambiamento rispetto alle condizioni estive che hanno caratterizzato gli ultimi anni.