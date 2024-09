La Città Metropolitana di Napoli ha catturato l’attenzione al Salone Mondiale dei Siti Unesco (Wte) a Genova, presentando un’offerta turistica straordinariamente ricca e variegata. La proposta va ben oltre le mete più conosciute come Pompei, includendo anche luoghi meno noti ma di grande fascino, come il Parco archeologico naturalistico di Longola, con il suo villaggio risalente all’età del bronzo e le caratteristiche capanne sugli isolotti del fiume Sarno.

La presentazione ha messo in evidenza una Napoli che si estende oltre il centro storico e la celebre arte dei pizzaiuoli, illuminando tesori come gli affreschi del Fischetti, i conetti vulcanici a Pollena Trocchia, i resti archeologici di Oplontis e la splendida Villa Campolieto a Ercolano. La proposta si arricchisce di eccellenze gastronomiche locali, come il celebre pomodorino del piennolo, e curiosità storiche, come il vintage di Resina.

Il Consigliere metropolitano Vincenzo Cirillo, delegato alla Promozione del Territorio, ha sottolineato l’importanza di promuovere itinerari alternativi per valorizzare l’intero territorio metropolitano: “La Città Metropolitana di Napoli è straordinariamente ricca di bellezze tutte da scoprire”. L’idea è quella di allontanarsi dai circuiti turistici più battuti e mettere in luce luoghi ricchi di storia e bellezza naturale, creando un’offerta turistica che permetta di esplorare in modo più lento e consapevole il territorio.

Nel programma presentato non mancano destinazioni iconiche come Capri e Anacapri, note per i loro panorami mozzafiato, e il Nolano, con i suoi celebri Gigli e le Basiliche paleocristiane. Anche l’isola di Procida, il Vesuvio e l’artigianato di qualità come il corallo di Torre del Greco e l’intarsio sorrentino fanno parte dell’itinerario pensato per attrarre non solo turisti, ma anche grandi buyer internazionali.

Il workshop dedicato alla Città Metropolitana ha avuto un grande successo, attirando numerosi operatori interessati a esplorare le meraviglie della costa vesuviana. Corrado Sorbo, vicepresidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, ha espresso soddisfazione per l’interesse mostrato dai buyer: “Ho ricevuto ottime impressioni dalla presentazione della proposta della Città Metropolitana e dal workshop con i buyers, che hanno dimostrato grande interesse per tutta l’area della costa vesuviana”.

L’obiettivo del progetto è di favorire la creazione di flussi turistici più consapevoli, creando un legame tra l’offerta culturale e naturalistica del territorio e i mercati internazionali. In questo modo, si spera di valorizzare al meglio il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Città Metropolitana di Napoli, aprendo nuove prospettive per il turismo locale e internazionale.