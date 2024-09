Un tragico incidente ha coinvolto Chiara Jaconis, una turista 30enne originaria di Padova, colpita alla testa da un vaso caduto da un edificio nei Quartieri Spagnoli di Napoli. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 settembre, mentre la giovane passeggiava con il fidanzato.

La Dinamica dell’Incidente

Chiara stava trascorrendo un fine settimana a Napoli e aveva in programma di prendere un volo per Parigi in serata. Verso le 16, mentre camminava in vico Sant’Anna di Palazzo, la 30enne è stata improvvisamente colpita da un oggetto caduto dall’alto, presumibilmente una bottiglia seguita da un vaso o una statuina, secondo la testimonianza del fidanzato. L’oggetto sarebbe precipitato da una finestra al terzo piano di un edificio. L’episodio è ora sotto indagine da parte della Polizia di Stato per accertare le responsabilità.

Le Condizioni di Salute

Dopo l’impatto, Chiara è stata immediatamente trasportata all’Ospedale dei Pellegrini, dove i medici l’hanno stabilizzata. Tuttavia, a causa della gravità delle ferite, è stato necessario trasferirla d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso. Alle 20, i chirurghi hanno eseguito una decompressione cranica per ridurre la pressione sul cervello, un’operazione durata circa due ore. Nonostante il successo dell’intervento, le condizioni della giovane restano estremamente critiche e la sua vita è ancora in pericolo.

Accertamenti Medici e Prossimi Passi

Questa mattina, l’Asl Napoli 1 ha programmato un accertamento post-operatorio per monitorare l’attività cerebrale di Chiara, nella speranza di valutare eventuali miglioramenti. Nel frattempo, i genitori della giovane sono attesi a Napoli per stare accanto alla figlia in questo momento difficile.

Indagini in Corso

Le autorità stanno cercando di chiarire come sia potuto avvenire un incidente tanto grave. Le indagini si concentrano sul verificare le circostanze della caduta dell’oggetto e se vi siano eventuali responsabilità da parte dei residenti o dell’edificio da cui è caduto il vaso.