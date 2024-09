Una scena di maltrattamento animale è stata ripresa e denunciata grazie alla segnalazione di un cittadino preoccupato. Il video, girato lungo la strada provinciale tra Pagani e Nocera, mostra un cavallo trainato da un motorino attraverso una corda molto corta. L’animale, visibilmente scomodo e stressato, viene trascinato sul margine della carreggiata, esposto al traffico intenso, allo smog, ai rumori e al caldo torrido.

Il video è stato inviato a Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, noto per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali. Borrelli ha espresso indignazione e preoccupazione per l’accaduto, sottolineando la gravità della situazione.

«Siamo di fronte all’ennesima crudeltà senza senso», ha dichiarato Borrelli. «Chiedo che, grazie alle immagini registrate dal cittadino, si risalga al proprietario dell’animale e alla persona che lo trainava. Questi abusi non sono più tollerabili. Come si può pensare di trasportare un cavallo in questo modo, in mezzo al traffico, allo smog, ai rumori e al caldo torrido di questi giorni, creando un rischio per l’animale e per gli automobilisti?»

Il deputato ha inoltre sottolineato che chi è capace di tali atti di crudeltà rappresenta un pericolo per la società e deve essere adeguatamente attenzionato. Il maltrattamento degli animali è un problema grave che, secondo Borrelli, deve essere affrontato con fermezza per garantire la sicurezza e il benessere degli esseri viventi coinvolti.

Le autorità competenti sono ora chiamate a utilizzare il video come prova per identificare e perseguire i responsabili di questa azione inaccettabile. L’intervento di Borrelli e la denuncia del cittadino rappresentano un passo importante nella lotta contro le violenze sugli animali e il rispetto delle normative di protezione animale.