“Maria Rosaria Boccia non ha partecipato ad alcuna riunione operativa o sulla sicurezza del G7”. Lo dice all’Ansa il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che esclude ripercussioni del caso della influencer vesuviana sull’organizzazione dell’evento che vedrà ospiti del parco archeologico i ministri della Cultura dei sette Grandi, il prossimo 20 settembre. Lo Sapio dice di “conoscere da sempre” Boccia e i suoi familiari: “La madre era mia compagna di scuola”. “Non credo – aggiunge – che questa bufera mediatica possa inficiare in alcun modo il lavoro che si sta svolgendo per il G7”.

Quanto alla mail del direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, riportata da vari media, che aveva Boccia tra i destinatari, afferma: “La bufera mediatica non è dissimile da quella che si è sviluppata sulla visita di Madonna. Anche in quel caso, il direttore generale della Soprintendenza Archeologica di Pompei finì preso di mira per tante cose, molte anche false, ma ha sempre agito correttamente”. Secondo Lo Sapio non è assolutamente in discussione la sicurezza del G7 Cultura, “la cui organizzazione è in capo solo ed esclusivamente al prefetto e alle forze dell’ordine”.