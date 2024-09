Le agevolazioni fiscali e i bonus destinati ai cittadini sono sempre al centro dell’attenzione, specialmente in un contesto economico complesso come quello attuale e una delle iniziative più interessanti di questo periodo è la carta spesa da 1500 euro, destinato ai lavoratori del settore commercio e servizi della Regione Toscana. Vediamo di seguito i dettagli su come richiedere il bonus, chi può beneficiarne e quali sono le scadenze importanti da ricordare.

Cos’è la carta spesa da 1500 euro?

Il bonus spesa da 1500 euro rientra nell’iniziativa “Il buono che meriti”, promossa dall’Ente Bilaterale del Terziario Toscana (EBiTTosc). L’obiettivo è sostenere i lavoratori del commercio e dei servizi che operano in Toscana, offrendo loro un aiuto economico sotto forma di voucher spendibili presso le attività commerciali aderenti al circuito EBiTTosc.

Chi può beneficiare del bonus spesa?

Il bonus è riservato ai lavoratori e lavoratrici del settore commercio e servizi della Toscana, che possono fare richiesta per ottenere un voucher di fino a 1500 euro. Tuttavia, è importante sottolineare che il bonus è limitato da un fondo complessivo di 550mila euro. Ciò significa che sarà distribuito fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Come richiedere la carta spesa da 1500 euro

Le domande per ottenere il bonus devono essere presentate entro il 31 Dicembre. Il consiglio è di agire il prima possibile per assicurarsi di rientrare tra i beneficiari, dato che i fondi sono limitati.

Dove e come utilizzare il bonus?

I voucher possono essere utilizzati esclusivamente all’interno della rete di attività commerciali che fanno parte del circuito EBiTTosc in Toscana. Un aspetto fondamentale da ricordare è che il bonus, una volta ottenuto, deve essere speso entro il 28 Febbraio 2025.

Documentazione e ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli su come presentare la domanda o verificare la propria idoneità al bonus, è consigliabile rivolgersi agli Info Point delle associazioni sindacali che collaborano con EBiTTosc. Questi punti informativi forniranno tutte le indicazioni necessarie per procedere con la richiesta del voucher.

Scadenze da ricordare

Termine per la presentazione delle domande: 31 Dicembre.

Scadenza per l’utilizzo del bonus: 28 Febbraio 2025.

La carta spesa da 1500 euro rappresenta un’importante opportunità per i lavoratori del commercio e dei servizi della Toscana. Tuttavia, è essenziale rispettare le scadenze e assicurarsi di fare domanda in tempo, data la natura limitata dei fondi disponibili. Questo sostegno economico può offrire un respiro ai lavoratori, garantendo un aiuto concreto in un periodo di incertezza economica.

Se sei tra i potenziali beneficiari, non perdere questa opportunità: presenta la tua domanda entro il 31 Dicembre e utilizza i tuoi voucher entro la scadenza prevista.