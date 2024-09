L’INPS ha emesso un avviso per informare i cittadini riguardo le modalità corrette per ottenere la Carta “Dedicata a Te” 2024, mettendo in guardia contro le truffe online. La prepagata da 500 euro, destinata alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, viene consegnata esclusivamente tramite gli uffici postali, senza la necessità di inoltrare domande o fornire dati via mail.

Attenzione alle Truffe via Mail

Nell’ultimo periodo, sono state segnalate campagne di comunicazioni ingannevoli che cercano di trarre in inganno i destinatari, invitandoli a cliccare su link sospetti o fornire informazioni personali via posta elettronica. L’INPS sottolinea che non invia bonifici diretti né contatta i beneficiari tramite mail per quanto riguarda la Carta “Dedicata a Te”. Le email che richiedono dati personali o promettono istruzioni su come recuperare i 500 euro sono truffe.

Come Ottenere la Carta “Dedicata a Te” 2024

Le modalità di distribuzione della carta sono semplici e trasparenti:

Nessuna domanda è richiesta per ottenere la carta.

Le liste dei beneficiari sono state già definite sulla base di uno scambio di dati tra INPS e i Comuni.

Gli enti comunali invieranno le istruzioni su come ritirare la carta ai cittadini aventi diritto.

Chi ha già ricevuto la social card l’anno scorso otterrà automaticamente una ricarica.

Chi non ha ancora la carta dovrà prenotare un appuntamento presso un ufficio postale per ritirare una postepay, da attivare con un primo pagamento entro il 16 dicembre 2024.

Difendersi dalle Truffe

Per difendersi dalle truffe, l’INPS raccomanda di:

Non fornire mai dati personali via mail.

Non cliccare su link sospetti o scaricare allegati da email non verificate.

Verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute, prestando attenzione ai dettagli e ai canali ufficiali degli enti istituzionali, come l’INPS o l’Agenzia delle Entrate.

L’INPS invita inoltre a segnalare eventuali tentativi di frode e a consultare i propri canali ufficiali per ulteriori informazioni.