Dal 9 settembre, la Carta Dedicata a Te da 500 euro è disponibile per il ritiro presso gli uffici postali. Si tratta di una carta di sostegno economico del valore di 500 euro, assegnata automaticamente ai cittadini che ne hanno diritto, ma molti si chiedono come sapere se sono tra i beneficiari. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Come Verificare se Hai Diritto alla Carta Dedicata a Te da 500 euro?

La carta non richiede domanda: l’assegnazione avviene automaticamente sulla base delle informazioni in possesso dell’INPS e delle amministrazioni comunali. Per verificare se sei tra i beneficiari, il metodo più rapido è controllare la lista dei beneficiari pubblicata dal tuo Comune di residenza. Ogni Comune riceve dall’INPS l’elenco delle persone idonee e pubblica la lista sul proprio sito istituzionale.

Per motivi di privacy, sulla lista non compariranno i nomi, ma il numero di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), un codice legato al tuo ISEE. Alcuni Comuni, inoltre, inviano una lettera personale per informare i beneficiari.

Requisiti per Ottenere la Carta da 500 euro

La Carta Dedicata a Te è destinata alle persone che soddisfano specifici requisiti economici e familiari:

ISEE fino a 15.000 euro.

Non essere già beneficiari di altri sussidi statali come NASpI, Assegno di Inclusione o Carta Acquisti.

Priorità alle famiglie con almeno tre membri. Tuttavia, in alcuni Comuni, la carta è stata assegnata anche a coppie o single.

È importante notare che le carte disponibili sono 1.330.000, quindi non tutti coloro che rispettano i requisiti riceveranno la carta. Le famiglie più numerose hanno priorità nell’assegnazione.

Cosa Fare Dopo Aver Verificato di Essere Beneficiario

Se hai verificato di essere tra i beneficiari, puoi procedere al ritiro della carta presso un qualsiasi ufficio postale. Quando ti rechi all’ufficio postale, porta con te la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene il codice fiscale e il codice identificativo della carta assegnata.

Attivazione della Carta da 500 euro

Una volta ritirata, la carta è consegnata con un credito di 500 euro già caricato. Tuttavia, non è attiva fino a quando non viene effettuato un primo acquisto. L’acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la perdita del diritto alla carta. Potrai utilizzarla in tutti i negozi e supermercati che aderiscono all’iniziativa, con un cartellone che indica l’accettazione della Carta Dedicata a Te come metodo di pagamento.

Vantaggi e Sconti con la Carta

Oltre ai 500 euro, i possessori della Carta Dedicata a Te beneficiano di uno sconto automatico del 15% sulla spesa effettuata presso i negozi convenzionati. Questo sconto si applica anche al rifornimento di carburante, offrendo un ulteriore vantaggio economico.

Se pensi di rientrare nei requisiti, il controllo della lista pubblicata dal Comune di residenza è il modo più veloce per sapere se sei stato selezionato per ricevere la Carta Dedicata a Te. Una volta confermato, potrai ritirare la carta in qualsiasi ufficio postale, attivarla con un primo acquisto e iniziare a beneficiare dei 500 euro e degli sconti previsti.