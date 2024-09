In un’operazione condotta dai militari del Nucleo Antisofisticazioni (Nas) di Napoli, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, è sequestrata una partita di Nutella Vegana, destinata al mercato francese e rubata lo scorso giugno in Campania. L’intervento è avvenuto in un negozio situato in uno dei vicoli del centro storico di Napoli, a pochi passi da Piazza Dante, dopo una segnalazione che ha messo in allerta le forze dell’ordine.

La Nutella Vegana, un nuovo prodotto appena annunciato alla stampa, non è ancora disponibile ufficialmente per la vendita, ma era già in vendita in questo piccolo negozio a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello previsto: 2,60 euro a barattolo contro i 4,49 euro stabiliti dal produttore. I barattoli, ciascuno da 350 grammi e facilmente riconoscibili grazie al tappo di colore verde, sono immediatamente sequestrati dai militari e saranno destinati alla distruzione.

Il lancio ufficiale della Nutella Vegana è avvenuto proprio oggi, con presentazioni simultanee in Italia, Francia e Belgio. Tuttavia, la distribuzione su larga scala in altri mercati europei è prevista solo a partire dal 2025. Questo dettaglio sottolinea l’importanza e la sensibilità del caso, che ha visto il carico sottratto rimanere nascosto fino al momento giusto per essere immesso nel mercato nero.

Le autorità stanno ora proseguendo le indagini per rintracciare la restante parte del lotto rubato, con una serie di ispezioni che coinvolgeranno altri punti vendita sospetti nella zona.