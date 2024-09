Un violento incendio è divampato in un appartamento delle case popolari di via Giacomo Matteotti, causando l’evacuazione di diverse famiglie. Secondo le prime ricostruzioni, il corto circuito che ha scatenato le fiamme potrebbe essere causato da un malfunzionamento di un caricatore per cellulare. L’incendio, che si è sviluppato poco dopo mezzogiorno in un appartamento al secondo piano, ha costretto all’evacuazione quasi totale della palazzina.

L’Intervento dei Soccorsi

L’appartamento da cui è partito l’incendio è completamente distrutto dalle fiamme, generando grande apprensione, soprattutto per la presenza di persone anziane, alcune delle quali con disabilità. All’interno dell’abitazione interessata dal fuoco si trovavano due coniugi disabili e due badanti, che sono riusciti a portare in salvo gli anziani nonostante il fumo intenso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme a Carabinieri, Polizia e ambulanze del 118, che hanno soccorso altre due persone anziane non deambulanti rimaste bloccate nell’appartamento al piano superiore, invaso dal fumo. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi né è stato necessario il ricovero in ospedale.

Evacuazione e Danni

A seguito dell’incendio, cinque delle sei famiglie evacuate non hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. I danni alla struttura sono stati significativi, soprattutto ai solai dei tre appartamenti maggiormente colpiti. Le autorità locali, tra cui il sindaco Vittorio D’Alessio e l’assessore alle politiche abitative Lucia Pescatore, sono intervenuti per seguire da vicino la situazione. Alcune famiglie hanno trovato rifugio da parenti, mentre altre sono state ospitate temporaneamente dal comune.

I tecnici e i vigili del fuoco stanno ancora valutando l’agibilità della palazzina, in particolare delle scale e dei solai. Ulteriori verifiche saranno necessarie per accertare i danni strutturali.

L’Indagine sulle Cause dell’Incendio

Le indagini condotte dai Carabinieri sono tuttora in corso, ma sembra altamente probabile che l’incendio sia stato causato da un guasto elettrico innescato dal caricatore di un telefono cellulare. I rilievi tecnici condotti dai Vigili del Fuoco e dagli esperti delle case popolari saranno fondamentali per stabilire con certezza l’origine delle fiamme e valutare eventuali responsabilità.