“Aprire subito una Rems ASL Napoli 1: nel 2022 la regione Campania aveva deciso, con una legge regionale, di aprire una Rems sul territorio metropolitano di Napoli ma a tutt’oggi ancora si hanno notizie di possibili aperture”. Dopo l’atto di cannibalismo verificatosi ieri nel carcere di Poggioreale, a Napoli, il sindacato Uspp lancia un appello al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Sono troppi – ricordano il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio – i detenuti psichiatrici nelle carceri: uno su quattro soffre di patologie psichiatriche.

Dopo l’evento critico di ieri dove un detenuto psichiatrico con un atto di cannibalismo si è mangiato il dito di un un altro detenuto non è più rinviabile l’apertura di una Rems sul territorio metropolitano di Napoli”. L’Uspp ricorda anche chr le Rems in Campania sono solo due e le liste di attesa sono, di conseguenza, lunghe. “E così i detenuti rimangono in carcere – sottolineano i due sindacalisti – con pochi strumenti di sostegno; invece dovrebbero essere presi in carico dalla sanità regionale”. “Tutto questo crea un aggravio di lavoro per la polizia penitenziaria, che solo in Campania ha un deficit di 800 unità”, concludono Moretti e Auricchio.