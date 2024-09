Un’operazione di controllo a tutela degli animali è condotta a Padula dal Nucleo Guardie Zoofile Aisa della provincia di Salerno, con risultati preoccupanti. Diversi cani sono trovati in condizioni inadeguate: legati a grosse catene, costretti in cucce degradate o troppo piccole, senza le necessarie vaccinazioni e microchip, quindi non registrati all’anagrafe canina regionale.

Le verifiche hanno evidenziato condizioni igienico-sanitarie critiche e casi di maltrattamento. Di conseguenza, alcuni proprietari sono multati con sanzioni amministrative, mentre ad altri è ordinato di migliorare immediatamente le condizioni di vita degli animali, incluse la pulizia degli spazi e la riparazione delle cucce.

I casi più gravi saranno segnalati alle autorità giudiziarie e al servizio veterinario dell’ASL di Salerno per ulteriori interventi e monitoraggi, al fine di tutelare la salute e il benessere dei cani coinvolti.