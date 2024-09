Oggi si è tenuta una riunione, convocata dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, per discutere i lavori di messa in sicurezza del chiostro di San Gregorio Armeno, a seguito della caduta di calcinacci dalla facciata. L’incontro, presieduto dal vice prefetto vicario Gaetano Cupello, ha visto la partecipazione di Rosalia D’Apice, delegata della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli, e del Comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito.

Durante la riunione si è deciso che, a partire da lunedì mattina, la via San Gregorio Armeno sarà chiusa al traffico per cinque giorni, per consentire alla ditta incaricata dalla Soprintendenza di installare i mezzi necessari alla messa in sicurezza della facciata del complesso. Oltre alla facciata già danneggiata, saranno controllate anche le altre aree del chiostro per verificare eventuali problemi strutturali.

È inoltre disposta una sorveglianza continua della zona da parte della Polizia Locale, al fine di garantire la sicurezza nei pressi dell’area transennata.