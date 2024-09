Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove una turista di Padova è rimasta colpita alla testa da un oggetto pesante caduto dall’alto, che si presume possa essere un vaso. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire le circostanze precise. La donna è immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche. I medici hanno deciso di sottoporla a un intervento chirurgico per decomprimere il cervello, a causa di un ematoma provocato dal violento impatto.

Le generalità della turista – una 30enne di Padova – non sono ancora rese note, ma l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, si è recata in ospedale per mostrare il suo sostegno alla famiglia della donna. In una dichiarazione, Armato ha espresso il proprio rammarico per l’accaduto, definendo l’incidente grave e inspiegabile. Ha inoltre sottolineato di essere in contatto costante con il sindaco di Napoli per seguire da vicino l’evolversi delle condizioni della turista, che destano preoccupazione.

L’episodio ha suscitato sgomento tra i residenti e i turisti, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nelle aree pubbliche della città, soprattutto in luoghi frequentati da visitatori.