La provincia di Salerno è stata colpita da due drammatici incidenti che hanno causato la morte di un operaio e di un giovane elettricista, lasciando un profondo dolore nelle comunità locali.

Nocera Superiore: operaio muore in cantiere

Ieri, un operaio di 66 anni ha perso la vita a Nocera Superiore in un incidente sul lavoro. L’uomo è caduto da un muro in costruzione, per cause ancora in fase di accertamento, all’interno di un cantiere edile. Subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove è purtroppo deceduto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

I carabinieri hanno effettuato un primo sopralluogo nel cantiere e avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. La comunità di Nocera Inferiore, dove l’operaio risiedeva, è in lutto per la tragica perdita.

Valva: giovane elettricista perde la vita in un incidente stradale

Poche ore prima, una nuova tragedia ha scosso il comune di Valva. Emanuele Miolli, un elettricista di 32 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che attraversa il centro cittadino. Mentre era alla guida del suo scooter, il giovane ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Emanuele non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro, che resta ancora da chiarire.

La scomparsa di Emanuele ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Valva, dove tanti amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore con messaggi toccanti sui social: “Tu, un ragazzo educato e sorridente, pieno di vita, il destino è stato troppo severo con te”, “Veglia sulla tua famiglia e su tutti noi”, “Lasci un dolore incolmabile, fai buon viaggio”.