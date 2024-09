Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Buccino, in provincia di Salerno, dove un giovane operaio di 24 anni, originario dell’Africa centrale, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il ragazzo stava lavorando su una struttura industriale, impegnato nel trasporto di pannelli.

L’Incidente e i Soccorsi

Il giovane si trovava sul tetto del capannone quando una parte del solaio non ha retto il suo peso, cedendo improvvisamente. L’operaio è precipitato da un’altezza di circa 10 metri, subendo gravi traumi. Nonostante i soccorsi siano giunti tempestivamente, il 24enne è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia, dove è purtroppo deceduto poco dopo l’arrivo.

Indagini in Corso

Sull’incidente stanno indagando gli agenti del Commissariato di Battipaglia e della Squadra mobile di Salerno, per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Al momento, non è chiaro se ci siano stati errori procedurali o carenze nelle misure di sicurezza previste per lavori in quota.

Un Altro Tragico Episodio di Morte Bianca

Questa tragica vicenda si inserisce in un contesto preoccupante di incidenti mortali sul lavoro in Italia. Ogni anno, numerosi lavoratori perdono la vita a causa di infortuni sul lavoro, spesso legati a carenze nelle misure di sicurezza. Il caso di Buccino riaccende il dibattito sull’importanza di rafforzare i controlli e garantire che i dispositivi di protezione individuale e collettiva siano sempre adeguatamente adottati, soprattutto in attività ad alto rischio come quelle edili e industriali.