Paura sulle strade di Torre del Greco, dove due gravi incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza hanno fatto registrare tre feriti. Solo per una fortunata coincidenza il bilancio non è stato più tragico.

Questa mattina, in via Nazionale, un uomo di 68 anni è stato investito mentre attraversava la strada nel quartiere Sant’Antonio. Il pensionato, che stava facendo la spesa, è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un quarantenne, che non è riuscito a evitare l’impatto. Nonostante la velocità dell’auto non fosse elevata, l’anziano è finito a terra riportando ferite ed escoriazioni. Assistenze immediate sono state prestate dai passanti, tra cui lo stesso autista, in attesa dell’ambulanza. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, i medici hanno escluso lesioni gravi.

Il secondo incidente, avvenuto ieri pomeriggio in via Montedoro, ha coinvolto una Volkswagen Polo che si è ribaltata, probabilmente a causa dell’alta velocità. L’auto è andata completamente distrutta, fermandosi all’altezza del cancello di una scuola. Nell’impatto sono rimasti feriti due giovani: una ragazza minorenne, che ha subito fratture a una gamba, e il conducente, un giovane marittimo, che ha riportato ferite lievi.

Le autorità locali stanno indagando su entrambi gli episodi per determinare le cause esatte degli incidenti.