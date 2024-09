Ambiente Reale, la società incaricata della gestione dei servizi ambientali nella città di Boscoreale, ha annunciato una nuova opportunità di lavoro destinata ai giovani in cerca di occupazione. Sono disponibili 18 posizioni per operatori ecologici, con un contratto a tempo determinato che può estendersi fino a 3 mesi.

Dettagli dell’Offerta di Lavoro

Posizioni: 18

Ruolo: Operatori ecologici

Tipo di Contratto: Somministrazione full-time a tempo determinato, inizialmente per un mese, con possibilità di proroga fino a 3 mesi

Responsabilità:

Raccolta e gestione dei rifiuti

Pulizia delle strade e degli spazi pubblici

Separazione e gestione dei rifiuti in conformità alle normative ambientali

Mantenimento del decoro e dell’igiene delle aree cittadine

Scadenza per la Candidatura: Martedì 17 settembre 2024

Modalità di Candidatura: Gli interessati possono fare domanda attraverso il link di candidatura.

Commenti dai Rilevanti

Bruno Cammarota, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ambiente Reale, ha commentato: «L’assunzione di personale stagionale ci aiuta a colmare le lacune di personale a tempo determinato. Dalla nostra assunzione, stiamo lavorando per potenziare il servizio e riorganizzare l’organico per garantire una raccolta e pulizia più efficiente della città. È essenziale che tutti i cittadini collaborino».

Pasquale di Lauro, Sindaco di Boscoreale, ha aggiunto: «Questo avviso di assunzione serve a potenziare il personale di Ambiente Reale per migliorare i servizi nella nostra comunità. Il nostro obiettivo è assicurare trasparenza e giustizia nel processo di selezione. Una Boscoreale più pulita è un obiettivo condiviso da tutti: Amministrazione comunale, Ambiente Reale e cittadini».

Perché Considerare Questa Opportunità?

L’opportunità di lavoro offerta da Ambiente Reale è ideale per i giovani di Boscoreale che desiderano entrare nel mondo del lavoro e acquisire esperienza pratica. Il ruolo di operatore ecologico non solo contribuisce al mantenimento della pulizia della città, ma rappresenta anche un’importante referenza per il curriculum dei candidati.