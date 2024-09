Il Bonus Scuola Campania 2024-2025 è un’importante agevolazione rivolta alle famiglie della regione, con l’obiettivo di sostenere le spese legate all’istruzione e garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio. Questo contributo economico è destinato agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, iscritti sia nelle scuole statali che in quelle paritarie.

Chi Può Fare Domanda per il Bonus Scuola Campania 2024-2025

Il Bonus Scuola Campania è rivolto agli studenti residenti nella regione Campania, appartenenti a famiglie con un reddito ISEE che rientra tra 13.000 e 15.000 euro. È importante sottolineare che le famiglie con ISEE inferiore avranno priorità nell’assegnazione del bonus.

Gli studenti devono avere un’età compresa tra i 6 e i 18 anni e devono essere iscritti a una scuola primaria, secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado. Inoltre, il bonus può essere richiesto per i bambini e i ragazzi che frequentano istituti sia statali che paritari.

Come Presentare la Domanda per il Bonus Scuola Campania

Per richiedere il Bonus Scuola Campania 2024-2025, è necessario accedere al portale ufficiale della Regione Campania. Qui, i richiedenti devono autenticarsi utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o altre credenziali digitali riconosciute, come la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Durante la procedura online, sarà necessario inserire i dati anagrafici e fiscali del richiedente e dello studente beneficiario. Inoltre, sarà richiesto di caricare la certificazione ISEE aggiornata, e in alcuni casi, anche le ricevute o documenti che attestino l’effettiva iscrizione scolastica.

Le tempistiche per la presentazione della domanda variano a seconda del Comune, ma generalmente il periodo utile si colloca tra settembre e ottobre per l’anno scolastico successivo.

A Quanto Ammonta il Bonus Scuola Campania 2024-2025

L’importo del Bonus Scuola Campania varia in base alle risorse disponibili e al numero di domande ricevute. Generalmente, il contributo oscilla tra i 200 e i 400 euro per studente. Questo importo è finalizzato a coprire diverse spese scolastiche, quali:

Libri di testo: il bonus può essere utilizzato per l’acquisto dei libri obbligatori per l’anno scolastico in corso.

Materiale didattico: copre l’acquisto di quaderni, cancelleria e strumenti tecnologici come tablet o computer necessari per lo studio.

Trasporti scolastici: il contributo può essere utilizzato per abbonamenti ai mezzi pubblici o per coprire i costi dei trasporti scolastici.

Attività extracurriculari: in alcuni casi, il bonus può finanziare laboratori o corsi scolastici ed extracurriculari.

Il Bonus Scuola Campania 2024-2025 rappresenta un’opportunità preziosa per le famiglie campane che devono affrontare le spese legate all’istruzione dei propri figli. Contribuisce a ridurre il peso economico dell’acquisto di libri, materiale didattico e trasporti, garantendo così l’accesso allo studio per tutti gli studenti, indipendentemente dal reddito familiare.