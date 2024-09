Nel 2024 il Governo ha introdotto un’importante agevolazione, un bonus da 142 euro, per le famiglie in difficoltà economica: un bonus sociale per le bollette di luce, gas e acqua. Questo aiuto, che prevede uno sconto diretto in bolletta, mira a sostenere chi fatica a far fronte al caro prezzi e alle spese quotidiane.

Come Funziona il Bonus da 142 Euro per la Luce

Il bonus luce è uno sconto applicato direttamente nella bolletta dell’elettricità, senza bisogno di attendere detrazioni fiscali o ricevere denaro separatamente. Questo sistema rende l’agevolazione immediatamente fruibile, aiutando le famiglie a ridurre i costi mensili.

Per il 2024, il bonus sociale luce prevede uno sconto base di 142 euro per le famiglie composte da due persone o meno. Le famiglie più numerose, invece, riceveranno importi maggiori: 183 euro per nuclei con 3-4 componenti e 201,30 euro per famiglie con oltre 4 componenti.

Requisiti per Ottenere il Bonus Sociale

Il bonus è riconosciuto automaticamente alle famiglie che soddisfano i requisiti di reddito, basati sull’ISEE. Per accedere al beneficio, è necessario avere un ISEE:

Fino a 9.530 euro per le famiglie standard.

Fino a 20.000 euro per le famiglie numerose, ovvero con almeno 4 figli a carico.

Inoltre, la bolletta deve essere intestata a uno dei membri del nucleo familiare ISEE. L’unico obbligo per continuare a usufruire del bonus è presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno per aggiornare il proprio ISEE.

Il Bonus Gas: Un Aiuto Variabile in Base ai Trimestri

Il bonus gas, a differenza di quello per la luce, non ha un importo fisso ma varia trimestralmente in base agli aggiornamenti dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Anche questo sconto viene applicato direttamente in bolletta e aiuta le famiglie a coprire parte delle spese per il riscaldamento e l’acqua calda.

Sostegno Diretto in Bolletta: Come Funziona?

L’ARERA ha confermato che gli importi per il bonus luce e gas vengono aggiornati periodicamente. Non è necessario presentare alcuna domanda: l’agevolazione viene riconosciuta in automatico a chi possiede i requisiti, semplicemente aggiornando il proprio ISEE.

Questo meccanismo è particolarmente utile per garantire che lo sconto sia visibile direttamente nelle bollette, senza procedure complesse o attese. Per molte famiglie italiane, l’agevolazione da 142 euro rappresenta un sostegno concreto che aiuta a far fronte alle difficoltà economiche e all’aumento dei costi energetici.

Il bonus sociale da 142 euro per luce, gas e acqua è una misura fondamentale introdotta dal Governo per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica. Con uno sconto di 142 euro (o più per le famiglie numerose) applicato direttamente in bolletta, questa agevolazione allevia il peso del caro energia e contribuisce a rendere più sostenibili le spese domestiche. Assicurati di avere il tuo ISEE aggiornato per beneficiare di questi aiuti nel 2024.