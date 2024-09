Natale 2024 si avvicina con una buona notizia per molti lavoratori dipendenti con figli e a basso reddito: l’arrivo del Bonus 100 euro. Si tratta di una misura temporanea, volta a rafforzare le buste paga di fine anno, legata alla tredicesima. La proposta, contenuta nell’emendamento del governo al decreto Omnibus, è stata approvata dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Ecco tutto quello che c’è da sapere su chi può beneficiarne, come richiederlo e quali sono i requisiti.

A Chi Spetta il Bonus 100 Euro?

Il Bonus 100 euro è rivolto a lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore ai 28.000 euro. Inoltre, per poter accedere a questo incentivo, è necessario soddisfare una delle seguenti condizioni familiari:

Coniuge e almeno un figlio a carico fiscalmente.

Nuclei monogenitoriali con almeno un figlio a carico.

Vedovanza o figlio affidato/adottato ad un solo genitore, o in caso di assenza o mancato riconoscimento da parte dell’altro genitore.

Sono escluse, al momento, le coppie di fatto, anche se c’è la possibilità che la normativa venga modificata in futuro, come auspicato dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo.

Quali Sono i Requisiti Reddituali?

Il reddito complessivo del lavoratore non deve superare i 28.000 euro. Tuttavia, non è ancora chiaro se il reddito di riferimento sarà quello guadagnato nel 2023 o quello presunto per l’anno 2024. Questo aspetto sarà chiarito da una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Nella valutazione del reddito rientrano anche eventuali redditi agevolati, previsti da specifiche normative, mentre il reddito della casa principale e delle sue pertinenze sarà escluso dal calcolo.

Come Richiedere il Bonus?

Il Bonus 100 euro sarà erogato direttamente dal datore di lavoro, ma dovrà essere richiesto dal dipendente. Il lavoratore dovrà fornire una dichiarazione scritta in cui afferma di avere diritto all’incentivo, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico.

Il datore di lavoro verificherà successivamente, in sede di conguaglio fiscale, se il dipendente ha effettivamente diritto al bonus. Qualora il dipendente non ne avesse diritto, il datore potrà recuperare l’importo non dovuto in busta paga, e in caso di eventuali crediti, questi potranno essere compensati.

Quanto Spetta e Come Viene Calcolato?

L’importo del Bonus 100 euro non è fisso, ma è proporzionato al periodo di lavoro effettivamente svolto durante l’anno. Pertanto, l’indennità può variare a seconda dei mesi di lavoro registrati nel corso del 2024.

Il fondo destinato a questa misura è di 100 milioni di euro, e sarà disponibile soltanto per i lavoratori con sufficiente capienza fiscale.

Quali Sono i Prossimi Passi?

L’approvazione del Bonus 100 euro è avvenuta in sede di commissione, ma l’emendamento dovrà ancora essere votato in Aula prima di diventare operativo. Una volta ottenuto il via libera, seguiranno ulteriori dettagli e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, inclusi i criteri definitivi per il calcolo del reddito.

Il Bonus 100 euro previsto per Natale 2024 rappresenta un piccolo aiuto economico per i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli a carico. Anche se la misura non è ancora definitiva, si prevede che, una volta approvata, possa fornire un sostegno concreto in un momento dell’anno particolarmente impegnativo dal punto di vista finanziario. Tuttavia, per avere un quadro completo su come richiederlo e su tutti i requisiti necessari, bisognerà attendere le circolari esplicative che arriveranno dalle autorità competenti.