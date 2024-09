Oggi, 5 settembre, l’INPS è al lavoro su tre fronti cruciali per i cittadini: i pagamenti della NASpI, il Bonus da 100 euro e la Carta Acquisti da 80 euro. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi in questo mese.

NASpI: i pagamenti di settembre

L’INPS ha iniziato le disposizioni di pagamento della NASpI, l’indennità di disoccupazione destinata a chi ha perso il lavoro in modo involontario. I pagamenti di settembre riguardano le spettanze di agosto e, come da prassi, i primi accrediti sono fissati per lunedì 9 settembre. Alcuni percettori potrebbero ricevere l’importo nei giorni successivi, poiché il ritmo di lavorazione varia a seconda delle sedi territoriali dell’INPS.

In generale, una volta avviate le elaborazioni, occorre attendere circa 7-8 giorni per vedere l’accredito sul proprio conto.

Bonus 100 euro: possibile anticipo a settembre

Oltre alla NASpI, l’INPS sta lavorando anche sui pagamenti del Bonus da 100 euro (noto anche come Bonus Ex Renzi), un’integrazione mensile riconosciuta ai lavoratori con redditi annui tra gli 8.500 e i 15.000 euro. Anche i percettori di NASpI e DIS-COLL sono inclusi.

Di norma, il Bonus viene erogato dopo il pagamento della NASpI, ma non è escluso che l’INPS possa anticipare le disposizioni già in questi giorni, con i primi accrediti attesi la prossima settimana.

Carta Acquisti: ricarica di 80 euro

Infine, per chi ha diritto alla Carta Acquisti (over 65 o familiari di minori di 3 anni con un ISEE inferiore a 8.052,75 euro), è in arrivo la ricarica di 80 euro per settembre, che copre anche il mese di ottobre. Questa carta permette di acquistare generi alimentari, farmaci e pagare bollette, a differenza della Carta Spesa Dedicata a te, limitata agli acquisti di beni essenziali.

Le ricariche potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, con un SMS che avviserà i beneficiari.

Settembre è un mese di grande attività per l’INPS, con i pagamenti della NASpI, il Bonus da 100 euro e la ricarica della Carta Acquisti da 80 euro pronti a essere erogati. Per chi attende questi contributi, è bene tenere sotto controllo il proprio Fascicolo Previdenziale per eventuali aggiornamenti sugli accrediti.