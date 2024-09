Negli ultimi anni, a seguito della crisi economica e sociale aggravata dalla pandemia da Covid-19, il Governo italiano ha introdotto diverse misure di sostegno economico per le persone in difficoltà e uno di questi provvedimenti è il bonus senza lavoro, una forma di assistenza pensata per specifiche categorie di persone che si trovano in situazioni di svantaggio. Tra i beneficiari più rilevanti vi sono le madri disoccupate, che possono richiedere un assegno di maternità erogato direttamente dall’INPS.

Cos’è il Bonus Senza Lavoro per le Madri Disoccupate?

Il bonus senza lavoro destinato alle madri disoccupate, noto anche come assegno di maternità dei Comuni, è un sostegno economico offerto a coloro che, durante la gravidanza o al momento della nascita di un bambino, non possono contare su alcun tipo di contributo economico legato alla maternità, come lo stipendio o altri incentivi statali. Questo bonus può essere richiesto anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Il bonus ha lo scopo di sostituire i tradizionali strumenti di assistenza statale o lavorativa, garantendo un sostegno economico alle madri che si trovano in una condizione di disoccupazione o che non hanno diritto ad altre forme di retribuzione legate alla maternità.

Requisiti per Accedere al Bonus Senza Lavoro

Per poter beneficiare di questo assegno di maternità, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Cittadinanza e residenza:

Essere cittadine italiane o comunitarie con residenza in Italia.

Per le cittadine extracomunitarie, è richiesto un regolare permesso di soggiorno.

Situazione economica:

Possedere un ISEE inferiore a 20.221,13 euro.

Condizioni di lavoro:

Essere residenti in Italia al momento della nascita, dell’adozione o dell’affidamento del bambino.

Non beneficiare di altri trattamenti economici legati alla maternità garantiti dallo Stato o da un datore di lavoro.

Quanto Vale l’Assegno di Maternità dei Comuni nel 2024?

Per l’anno 2024, l’importo dell’assegno di maternità erogato dai Comuni è stato fissato a 404,17 euro mensili, per un totale di 2.020,85 euro all’anno. Questo importo viene distribuito in cinque mensilità ed è stato aumentato rispetto al 2023, riflettendo l’attenzione del Governo verso le famiglie in difficoltà.

Come Richiedere il Bonus

La domanda per ottenere il bonus senza lavoro deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino, dall’adozione o dall’affidamento preadottivo. La richiesta viene poi inoltrata all’INPS, che provvede a verificare i requisiti e a disporre l’erogazione del contributo.

Il bonus senza lavoro rappresenta una fondamentale misura di supporto per le madri disoccupate che non possono accedere ad altri tipi di agevolazioni legate alla maternità. Grazie all’assegno di maternità dei Comuni, queste donne possono ricevere un aiuto concreto per affrontare le spese iniziali legate alla nascita di un bambino o all’adozione.