Il bonus figli da 950 euro è una delle misure più attese dalle famiglie italiane per il 2024. Questa nuova indennità del Governo mira a supportare i nuclei familiari con figli a carico, riducendo il carico fiscale e offrendo un aiuto concreto per chi ha difficoltà economiche. Se hai figli maggiorenni e un ISEE sotto una certa soglia, potresti essere tra i beneficiari di questo bonus.

Come funziona il bonus figli 2024?

Il bonus figli prevede una detrazione fiscale fino a 950 euro per ciascun figlio a carico. La misura è destinata alle famiglie italiane con un ISEE annuo inferiore a 95.000 euro e punta a sostenere chi ha figli di età superiore ai 21 anni.

La detrazione fiscale varia in base al reddito della famiglia: più basso è il reddito, maggiore sarà il beneficio fiscale. Nel caso di famiglie con più di tre figli a carico, lo sgravio aumenta di 200 euro per ogni figlio aggiuntivo.

Chi può richiedere il bonus figli da 950 euro?

Per poter accedere al bonus figli, ci sono alcuni requisiti fondamentali:

ISEE annuo inferiore a 95.000 euro.

Figli a carico che non abbiano un reddito superiore ai 2.840,51 euro annui.

Per i figli maggiori di 24 anni, il limite di reddito sale a 4.000 euro annui.

Il bonus è particolarmente vantaggioso per le famiglie con figli maggiorenni a carico, poiché consente uno sgravio fiscale di 950 euro per ciascun figlio, contribuendo a ridurre significativamente il peso delle tasse.

Altri benefici per le famiglie con figli

Oltre al bonus figli da 950 euro, le famiglie italiane possono ancora beneficiare dell’Assegno Unico Universale, una misura introdotta nel 2022 che copre le famiglie con figli dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. L’importo dell’assegno varia in base all’ISEE, partendo da 199,4 euro al mese per i figli minorenni e scendendo fino a 96,9 euro per i figli tra i 18 e i 21 anni.

Come richiedere il bonus?

Per ottenere il bonus figli, è necessario presentare la dichiarazione dei redditi e dimostrare di rispettare i requisiti richiesti. La detrazione verrà applicata direttamente in fase di dichiarazione, riducendo il carico fiscale della famiglia.

Il bonus figli da 950 euro rappresenta un’importante agevolazione per molte famiglie italiane. Verifica il tuo ISEE e se hai figli maggiorenni a carico, potresti avere diritto a questo sgravio fiscale, che può alleggerire notevolmente il peso delle spese familiari.