Il nuovo bando di concorso “Bonus Cicogna” 2024 è ufficialmente disponibile sul sito Inps, offrendo un’importante opportunità per le famiglie italiane. Il bando prevede l’assegnazione di 880 contributi, ciascuno dell’importo di 500 euro, per i figli nati o adottati nel 2023. Questo bonus è rivolto ai figli e agli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici, nonché ai pensionati ex dipendenti di Poste Italiane o IPOST.

Requisiti per ottenere il Bonus Cicogna 2024

Per partecipare al bando e ottenere il bonus figli da 880 euro, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. Oltre a essere genitori o tutori di un bambino nato o adottato nel 2023, i richiedenti devono appartenere alle categorie di dipendenti o pensionati del Gruppo Poste Italiane o della Gestione Postelegrafonici. Inoltre, bisogna aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), fondamentale per la determinazione dell’Isee 2024. Quest’ultimo serve a stabilire la posizione in graduatoria.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande per il Bonus Cicogna 2024 possono essere inviate online attraverso il Portale prestazioni welfare dell’Inps. Il periodo utile per inviare la richiesta va dalle ore 12:00 del 24 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024. È essenziale che il richiedente presenti una DSU valida prima dell’invio della domanda, poiché l’Isee sarà utilizzato per determinare la priorità in graduatoria. Coloro che non avranno presentato la DSU saranno automaticamente collocati in coda.

Come funziona il Bonus da 880 euro

Il concorso prevede la distribuzione di 880 contributi da 500 euro ciascuno. Questi fondi sono destinati alle famiglie con figli nati o adottati nel corso del 2023, garantendo un sostegno economico importante durante i primi anni di vita del bambino. Anche gli orfani di dipendenti o pensionati del Gruppo Poste Italiane SpA e della Gestione Postelegrafonici possono accedere al bonus, confermando l’ampia portata del bando.

Perché è importante avere un Isee aggiornato

L’Isee 2024 è un elemento cruciale per accedere al bonus figli di 880 euro. Oltre a determinare l’idoneità per il contributo, esso stabilisce la posizione in graduatoria. Le famiglie con un Isee non aggiornato o non presentato rischiano di finire in fondo alla graduatoria, riducendo così le possibilità di ottenere il bonus.

Il Bonus Cicogna 2024 rappresenta un’opportunità preziosa per le famiglie italiane, soprattutto quelle legate al Gruppo Poste Italiane. Con l’assegnazione di 880 contributi da 500 euro, il bonus offre un aiuto concreto per sostenere le spese legate alla nascita o all’adozione di un figlio. Per partecipare, è fondamentale rispettare le scadenze e presentare una DSU aggiornata, garantendo così la migliore posizione possibile in graduatoria.

Ricordiamo che il termine ultimo per inviare la domanda è il 31 ottobre 2024, pertanto è consigliabile prepararsi in anticipo per non perdere questa opportunità.