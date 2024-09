Chi non ha ricevuto il Bonus recupero di 1200 euro durante il 2023 ha tempo fino al 30 settembre 2024 per presentare la richiesta all’Agenzia delle Entrate e recuperare l’importo tramite la Dichiarazione dei Redditi. Si tratta del trattamento integrativo Irpef, un bonus fiscale destinato a lavoratori dipendenti e disoccupati, che spetta in base a determinate soglie di reddito.

Come funziona il Bonus recupero da 1200 euro?

Il Bonus Irpef prevede un contributo fino a 100 euro mensili, per un totale di 1.200 euro all’anno. Chi non ha ricevuto tutte le rate nel 2023 può recuperarle integralmente o parzialmente con la Dichiarazione dei Redditi del 2024.

Requisiti per ottenere il Bonus

Per avere diritto al bonus, i redditi devono rientrare in specifici intervalli:

Reddito tra 8.501 e 15.000 euro: si ha diritto all’intero bonus.

Reddito tra 15.000 e 28.000 euro: il bonus si riduce gradualmente fino a scomparire.

Esclusi coloro con redditi inferiori a 8.500 euro, detti incapienti, che non pagano tasse.

Anche lavoratori domestici come colf e badanti possono richiedere il bonus, se rientrano nei requisiti di reddito.

Come recuperare il Bonus recupero da 1200 euro

Il bonus può essere recuperato in due modalità:

Modello 730: se viene utilizzato questo modello per la dichiarazione dei redditi, il contribuente indicherà il recupero del bonus all’interno del modulo.

Modello Redditi PF: per chi non utilizza il Modello 730, è possibile optare per il Modello PF, con ulteriori 2 mesi di tempo per presentare la dichiarazione.

Chi anticipa il Bonus?

Il pagamento del bonus viene anticipato da due soggetti:

Datore di lavoro: per i lavoratori dipendenti, il bonus viene erogato direttamente in busta paga.

Inps: per i disoccupati, l’ente previdenziale eroga il bonus tramite bonifico, entro 2-3 mesi.

Se il contribuente non indica un sostituto d’imposta, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a provvedere al pagamento del bonus tramite bonifico bancario. In questo caso, è importante fornire correttamente i dati per il bonifico. Le erogazioni partiranno verso la fine del 2024 e proseguiranno entro il mese di marzo 2025.

Per chi non ha ricevuto il Bonus recupero di 1200 euro nel 2023, c’è ancora tempo per recuperarlo. La scadenza per presentare la richiesta è il 30 settembre 2024, e il bonus sarà erogato tramite la Dichiarazione dei Redditi. È essenziale verificare i propri requisiti di reddito e seguire correttamente la procedura per ottenere il credito fiscale.