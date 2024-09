Il bonus di 878 euro per i grandi invalidi è un beneficio economico riconosciuto a coloro che sono affetti da gravi patologie invalidanti e che, per via della loro condizione, necessitano di assistenza continua. Questo bonus ha lo scopo di sostituire il servizio di accompagnatore, ed è rivolto ai “grandi invalidi” identificati secondo precise condizioni sanitarie.

Chi sono i grandi invalidi?

Il bonus grandi invalidi è destinato a chi soffre di patologie che comportano un’invalidità molto grave, specificamente indicate nel DPR 915 del 23 dicembre 1978, Tabella E. Le principali condizioni sono:

Cecità bilaterale assoluta e permanente.

Lesioni al sistema nervoso centrale che comportano paralisi totale degli arti inferiori, vescicale e rettale.

Alterazioni mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori in ospedali.

Perdita di entrambi gli arti superiori fino alla perdita delle mani.

Amputazione delle cosce che impedisce l’uso di protesi.

Chi ha diritto al bonus?

Il bonus è automaticamente riconosciuto a chi è stato inserito negli elenchi dei grandi invalidi tra il 2013 e il 2023. Questi soggetti non devono fare richiesta. Chi, invece, non rientra in questi elenchi ma crede di aver diritto al beneficio, dovrà presentare domanda entro il 31 dicembre 2024.

Come presentare la domanda?

Chi non ha ricevuto automaticamente il bonus deve fare domanda tramite i seguenti canali:

PEC (Posta Elettronica Certificata): dcst.dag@pec.mef.gov.it

PEI (Posta Elettronica Istituzionale): protocollodcst.dag@mef.gov.it

La domanda va presentata solo da chi non l’ha già presentata negli anni precedenti.

Ordine di priorità per l’erogazione del bonus

L’erogazione del bonus dipende dalle risorse finanziarie disponibili e segue un ordine di priorità:

Grandi invalidi che hanno richiesto il servizio di accompagnamento almeno 3 volte tra il 2000 e il 2003 senza ottenerlo.

Grandi invalidi che non hanno ottenuto il servizio di accompagnamento o che hanno presentato domanda per l’assegno sostitutivo.

Importanza delle risorse finanziarie

Dato che l’erogazione del bonus è legata alle risorse disponibili, non tutti i richiedenti potrebbero ottenere il beneficio. Le domande saranno valutate secondo i criteri di priorità sopra indicati.

Il bonus di 878 euro è una misura importante per sostenere i grandi invalidi che necessitano di assistenza costante, ma è soggetto a vincoli finanziari e procedurali che richiedono attenzione per presentare la domanda entro le scadenze stabilite.