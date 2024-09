Il settore domestico sta vivendo un’importante crescita sia in termini di domanda che di offerta di lavoro ed ora è aiutato dal bonus da 850 euro che partirà nel 2025. In particolare, il ruolo della badante è sempre più richiesto, complice l’invecchiamento della popolazione e la necessità di assistenza per anziani non più autosufficienti. Con l’introduzione di un bonus di 850 euro nel 2025, l’assunzione di badanti potrebbe diventare più accessibile per molte famiglie italiane.

Il CCNL delle Badanti e l’Aumento degli Stipendi nel 2025

Dal 4 maggio 2023 è in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per il settore domestico, che sarà valido fino al 31 dicembre 2025. Questo contratto regola le assunzioni, i diritti e i doveri delle parti coinvolte, come ferie, permessi, e soprattutto le tabelle salariali minime per le badanti e altre figure professionali del settore domestico.

Gli stipendi delle badanti sono adeguati annualmente in base all’inflazione e al costo della vita. Per il 2025, l’adeguamento sarà nuovamente rivisto, con le seguenti cifre di stipendio minimo previste per le badanti:

Livello A: 729,25 euro

Livello B: 861,86 euro

Livello BS: 928,15 euro

Livello C: 994,44 euro

Livello CS: 1.060,76 euro

Livello D: 1.127,04 euro

Livello DS: 1.325,92 euro

Nonostante i minimi retributivi siano soggetti a incrementi annuali, nel 2024 l’aumento è stato minimo (circa lo 0,56%), ben al di sotto del tasso d’inflazione. Questo trend potrebbe continuare nel 2025, ma l’introduzione del nuovo bonus potrebbe offrire un sollievo significativo alle famiglie che devono sostenere le spese di assistenza.

Il Bonus da 850 Euro nel 2025: Cos’è e Chi Può Accedervi

Nel 2025, per sostenere le famiglie che assumono una badante, è previsto un bonus di 850 euro mensili destinato a coloro che assistono anziani con specifici requisiti. Questo bonus è pensato per famiglie con anziani che:

Hanno un ISEE fino a 6.000 euro;

Sono ultraottantenni;

Percepiscono l’assegno di accompagnamento, che attualmente è di circa 530 euro al mese.

Il bonus di 850 euro potrà essere utilizzato per coprire le spese relative all’assistenza degli anziani, sia attraverso l’assunzione diretta di una badante che tramite servizi forniti da imprese specializzate nel settore dell’assistenza domiciliare.

Vantaggi del Bonus 850 Euro per Famiglie e Datori di Lavoro

Il bonus 850 euro rappresenta un’importante agevolazione per le famiglie che si trovano a dover sostenere i costi, spesso elevati, dell’assistenza a un familiare anziano. Con i minimi salariali per le badanti che nel 2025 potrebbero superare i 1.000 euro al mese, il bonus offre un sostegno economico significativo per coprire parte delle spese.

Questa misura non solo facilita l’accesso a un’assistenza professionale qualificata, ma incentiva anche l’assunzione regolare di badanti, garantendo così una maggiore tutela per entrambe le parti coinvolte: lavoratori e datori di lavoro.