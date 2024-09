Settembre 2024 segna l’inizio delle erogazioni dell’Ex Bonus Renzi da parte dell’INPS. Con la chiusura di agosto, i pensionati stanno già ricevendo i pagamenti, ma anche per altre prestazioni, come la Naspi di settembre, l’Assegno Unico e la Carta ADI, dovremo aspettare ancora qualche giorno.

Quando Riceveranno i 100 Euro dell’Ex Bonus Renzi?

Disoccupati: Naspi e DIS-COLL

Per i percettori di Naspi e DIS-COLL, l’Ex Bonus Renzi di settembre 2024 sarà accreditato direttamente dall’INPS. Generalmente, l’erogazione dell’Ex Bonus Renzi segue quella della Naspi.

I pagamenti della Naspi per settembre 2024 inizieranno il 9 settembre e proseguiranno nei giorni successivi. Pertanto, l’accredito dell’Ex Bonus Renzi potrebbe partire a partire dal 13 settembre, ma le date possono variare. È importante non allarmarsi se il pagamento non avviene esattamente in quella data, poiché i tempi di accredito possono differire.

Lavoratori Dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, l’Ex Bonus Renzi viene erogato direttamente in busta paga. Quindi, l’importo di 100 euro sarà visibile con il pagamento dello stipendio, previsto generalmente verso la fine del mese.

Come Verificare le Date di Pagamento

Per i Beneficiari di Naspi e DIS-COLL

Per conoscere con esattezza la data di accredito dell’Ex Bonus Renzi, è consigliabile accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul sito ufficiale dell’INPS. Utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, segui questi passi:

Accedi al portale INPS.

Seleziona “Prestazioni” dal menu laterale.

Clicca su “Pagamenti”.

In questa sezione troverai tutte le informazioni riguardanti la data di accredito, l’importo e il periodo di riferimento.

Per i Lavoratori Pubblici

Per i lavoratori pubblici, la verifica del pagamento dell’Ex Bonus Renzi avviene tramite la busta paga. Puoi consultare e scaricare il documento dall’app NoiPA.