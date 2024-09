È deceduto nel reparto di rianimazione del Dipartimento per l’Emergenza e Accettazione (DEA) dell’ospedale Cardarelli di Napoli, il 41enne coinvolto nell’esplosione di una bombola di gas avvenuta sabato scorso a Forcella. L’uomo è morto a causa di un arresto cardiaco, in seguito alle gravi lesioni riportate nell’incidente.

Le Condizioni dell’Uomo Deceduto

Il 41enne era arrivato in ospedale in condizioni estremamente critiche, con traumi da schiacciamento toracico e ustioni che ricoprivano il 30% del suo corpo. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Gli Altri Feriti

Nel frattempo, restano ricoverati in Terapia Intensiva Grandi Ustionati (TIGU) due uomini di origine bangladese, rispettivamente di 60 e 43 anni. Entrambi sono stati intubati e sedati a causa delle loro gravi condizioni. Il 60enne ha subito ustioni sul 65% del corpo, mentre il 43enne ha riportato ustioni sull’85% del corpo. Le loro condizioni sono estremamente gravi e necessitano di cure continue e monitoraggio intensivo.

Dettagli sull’Incidente

L’esplosione della bombola di gas, che ha provocato anche il crollo di un solaio, ha avuto un impatto devastante. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza e avviare le indagini per chiarire le cause esatte dell’esplosione.