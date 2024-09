Poco prima dell’alba, intorno alle 4:20, si è verificato un clamoroso assalto allo sportello ATM della filiale BPER Banca di Gesualdo. I malviventi hanno utilizzato un ordigno esplosivo per far saltare il bancomat, cercando di appropriarsi del denaro contenuto all’interno.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Immediatamente dopo l’esplosione, sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano e la locale Stazione. Le forze dell’ordine stanno attualmente eseguendo rilievi sul posto, mentre i vigili del fuoco effettuano verifiche strutturali sull’edificio, preoccupati per eventuali danni causati dall’esplosione.

La Fuga dei Malviventi

I rapinatori, identificati come quattro individui con il volto travisato, sono riusciti a fuggire a bordo di un’autovettura Stelvio bianca. Le indagini sono in corso e i Carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i colpevoli.

Il Bottino e le Indagini

Al momento, il bottino esatto è ancora da quantificare, ma parte del denaro è stata rinvenuta sul manto stradale. Le autorità stanno lavorando attivamente per fare chiarezza sull’accaduto e rintracciare i malviventi, intensificando i controlli nella zona.

L’incidente ha destato preoccupazione tra i residenti di Gesualdo, richiamando l’attenzione sulla sicurezza delle aree bancarie. Le indagini proseguiranno nel tentativo di garantire che giustizia venga fatta e di prevenire futuri attacchi simili.