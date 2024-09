Un grave incidente si è verificato ieri sera a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un bambino di tre anni è finito travolto da uno scooter mentre attraversava la strada con il padre sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:30, e l’autista del veicolo non si è fermato per prestare soccorso, fuggendo dalla scena.

Condizioni del Bambino

Il piccolo è subito trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma data la gravità delle ferite, lo hanno trasferito all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Indagini in Corso

I carabinieri stanno conducendo indagini per risalire all’identità dell’investitore. Al momento, le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare il responsabile.