Non si hanno ancora notizie di Biagio e Domenico Santoriello, i due fratelli di 14 e 16 anni scomparsi da Casoria lo scorso 18 settembre. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e, ieri sera, è stato lanciato un accorato appello durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. Don Pasquale, parroco del Santuario di San Benedetto Abate, ha parlato direttamente ai ragazzi, invitandoli a fare ritorno a casa.

“Tornate, da soli siete più fragili. Anche se noi adulti vi abbiamo deluso, dateci fiducia, tutto si può sistemare”, ha detto il parroco, sperando che le sue parole possano raggiungere i giovani e convincerli a tornare dai propri cari.

Segnalazioni e Avvistamenti

Nei giorni scorsi sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti possibili avvistamenti dei due fratelli. Si parla di un avvistamento su un treno diretto verso Asti e un altro all’esterno dello stadio di Torino prima della partita Juventus-Napoli. Tuttavia, finora, nessuna di queste segnalazioni ha trovato conferme ufficiali.

Al momento della scomparsa, Biagio e Domenico indossavano abiti facilmente riconoscibili: bermuda e maglietta bianca e nera, mentre uno dei due era vestito con una tuta beige e una maglia bianca.

La Fuga dalla Casa Famiglia

I ragazzi si trovavano in una casa famiglia a Casoria e avrebbero dovuto essere trasferiti in un’altra struttura a Villaricca. Tuttavia, il trasferimento non è mai avvenuto: sembra che, dopo un litigio, i due fratelli siano scappati, facendo perdere ogni traccia. Da quel momento, le ricerche delle forze dell’ordine e dei familiari non hanno portato a ritrovamenti concreti.

L’Appello per il Ritorno

La comunità di Casoria è profondamente preoccupata per la sorte dei due giovani. L’appello del parroco e i tentativi di coinvolgere il pubblico televisivo mostrano quanto sia importante che Biagio e Domenico tornino presto al sicuro. “Dateci fiducia”, ha ribadito Don Pasquale, sottolineando che ogni problema può essere affrontato insieme e che non è mai troppo tardi per trovare una soluzione.