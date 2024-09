A Casoria, cittadina dell’hinterland napoletano, sono ore di grande preoccupazione per la scomparsa di Biagio e Domenico Santoriello, due fratelli rispettivamente di 14 e 16 anni, spariti nel nulla da mercoledì 8 settembre. Da allora, non si hanno più notizie dei due ragazzi, e i familiari, insieme all’intera comunità, vivono momenti di angoscia e apprensione.

La scomparsa dei fratelli ha scatenato una serie di appelli sui social network, dove amici e parenti stanno cercando disperatamente di raccogliere informazioni utili che possano contribuire a ritrovarli. Uno degli appelli più condivisi recita: “Stiamo cercando Biagio e Domenico Santoriello, scomparsi da Casoria. L’ultima volta che sono stati visti indossavano bermuda e maglietta di colore bianco e nero, e una tuta beige con maglia bianca. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.”

La notizia ha presto raggiunto un vasto pubblico anche grazie alla SSC Casoria 1979, la squadra di calcio locale, che ha pubblicato un messaggio di solidarietà e sostegno alle ricerche sui propri canali ufficiali: “Sono ore di ansia e di paura per la sparizione dei due fratelli Biagio e Domenico Santoriello. I ragazzi sono molto giovani, hanno solo 14 e 16 anni, ed entrambi sono minorenni. Invitiamo chiunque abbia notizie a farsi avanti e aiutare la famiglia in questo momento difficile.”

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire i movimenti dei due ragazzi e rintracciarli il prima possibile, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia, sperando che Biagio e Domenico possano presto fare ritorno a casa sani e salvi. In situazioni come queste, la collaborazione di tutti diventa cruciale, e ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe fare la differenza nelle ricerche.