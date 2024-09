Una bambina di sei mesi è stata intossicata dal monossido di carbonio a Montaguto, un piccolo comune in provincia di Avellino. La piccola, figlia di una coppia marocchina inserita nel progetto di accoglienza Sai del Ministero dell’Interno, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino nella notte.

Le Prime Cure e il Trasferimento

Dopo le prime cure e gli accertamenti effettuati presso l’ospedale di Ariano Irpino, i medici hanno ritenuto necessario trasferire la bambina all’ospedale Santobono di Napoli per ricevere trattamenti più specifici. Il trasferimento è avvenuto in eliambulanza durante la notte, garantendo così il massimo della tempestività nell’assistenza.

Le Cause dell’Intossicazione

Secondo le prime informazioni, l’intossicazione sarebbe avvenuta durante un barbecue. Nonostante la gravità della situazione, fortunatamente la piccola non risulta essere in pericolo di vita. Tuttavia, sono in corso ulteriori approfondimenti per chiarire le circostanze esatte che hanno portato all’accaduto e verificare eventuali responsabilità.