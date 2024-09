Questa mattina, si è verificato un episodio di grande allerta a Napoli, precisamente in Corso Umberto I, dove un’auto, una Fiat 600 arancione, è finita avvolta dalle fiamme. La scena ha creato paura tra i residenti della zona, preoccupati per la situazione. A rendere noto l’accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso un video dell’incendio ricevuto da un cittadino sul suo profilo social. L’utente ha segnalato la situazione, scrivendo: «Borrelli, un’auto in fiamme al Corso Umberto di Napoli», attirando l’attenzione delle autorità competenti.

Dopo la segnalazione, i vigili del fuoco sono prontamente allertati e sono intervenuti per domare le fiamme, garantendo così la sicurezza dell’area. Nel frattempo, anche il personale della polizia è giunto sul posto, dove ha iniziato a dirigere il traffico per prevenire qualsiasi pericolo per i veicoli in transito e i pedoni.

La tempestiva risposta delle forze dell’ordine ha contribuito a ridurre il rischio di incidenti e a mantenere la calma tra i residenti. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’incidente ha suscitato un forte impatto emotivo nella comunità, sottolineando l’importanza di un intervento rapido in situazioni di emergenza come questa.