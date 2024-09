Nella notte tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino, sulla A30, un tragico incidente ha causato la morte di un giovane di 29 anni, Nicola Cucciniello, originario di Solofra, in provincia di Avellino. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion, provocando il decesso sul colpo del ragazzo. Gli altri due occupanti del veicolo, amici della vittima, sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sembrano essere gravi. La polizia stradale di Caserta Nord sta indagando per chiarire le cause dello scontro.

Oltre a questo tragico evento, un altro grave incidente è avvenuto la stessa notte sulla Statale Ofantina, un’importante arteria che collega Avellino ai centri dell’Alta Irpinia. A San Potito Ultra, due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo un terzo veicolo. A seguito dell’impatto, sono rimasti feriti due giovani di 25 e 26 anni e una donna di 57 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dalle lamiere, che sono stati trasportati all’ospedale “Moscati” di Avellino. Anche in questo caso, le condizioni dei feriti non sembrano essere gravi.